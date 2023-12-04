Altın Kelebek Ödül törenine damga vuran taklit! İzleyicileri kırdı geçirdi

49'uncusu gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne bu yıl pek çok ünlü isim katıldı. Bu muhteşem gecede 2023 yılının en başarılı isimleri ile eserleri seçildi. Ödül törenine 30 farklı meslekten oyuncu, şarkıcı ve sanatçılara ödüller verildi.

KEREM BÜRSİN TAKLİDİ SALONU KIRDI GEÇİRDİ





Pantene Altın Kelebek Ödül töreninde En İyi Komedi ödülünü Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show ekibi kazandı. Ödülü almak adına sahneye çıkan ekip üyelerinden Onur Atilla'nın Kerem Bürsin'i taklit etmesi hem salonu hem de izleyenleri güldürdü. Grup Güldür Güldür, ödülü aldıktan sonra Kerem B

"BENİM İNGİLİZCE BU KADAR"

Oyuncu Kerem Bürsin'in hem sesini hem de onuşmasını taklit ederek "Okey okey tamam dostum" gibi İngilizce sözcükler telaffuz eden Onur Atilla, sosyal ağlarda gündem oldu. Sonunda Atilla'nın "Bu sadece benim İngilizcem" demesi büyük alkış aldı.