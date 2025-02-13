Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı: Suç Oranları Düşüyor

Amasya Valisi Önder Bakan, Ocak Ayı Asayiş Verilerini Duyurdu

Amasya Valisi Önder Bakan, kentin bu yıl ocak ayındaki asayiş verilerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan, terör örgütlerine yönelik 10, organize suç örgütlerine ise 2 operasyon gerçekleştirdiklerini aktardı. Asayiş olaylarının aydınlatılmasında ise başarı oranının %97'yi aştığını belirtti.

Suç Oranlarında Dikkat Çeken Düşüş

Vali Bakan, 2024 yılının ocak ayına kıyasla konut dokunulmazlığının ihlali ve oto hırsızlığı suçlarının %100 oranında sıfıra indiğini, evden hırsızlık oranının %52 ve dolandırıcılığın %35 azaldığını ifade etti. Ayrıca, hapis cezası alan 114 kişinin de yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini vurguladı.

Uyuşturucu ile Mücadele

Güvenlik alanında bir diğer önemli mücadele konusu ise uyuşturucu kullanımı ve ticareti. Ocak ayında yapılan operasyonlarda 110 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını belirten Bakan, dijitalleşen dünyadaki suçlar konusunda da dikkat çekti. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve dijital dolandırıcılık gibi suçların arttığını söyledi.

Sanal Ortamda Güvenlik Önlemleri

Vali Bakan, sanal devriye ekiplerinin çalışmalarıyla suç unsuru tespit edilen 232 sosyal medya hesabına adli işlem başlatıldığını aktardı. Araç denetimlerine de değinen Bakan, ocak ayında 96,044 aracın denetlendiğini ve 14,272 araca cezai işlem uygulandığını belirtti. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göçle mücadele kapsamında toplamda 18 düzensiz göçmenin yakalanarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildiğini, 5 organizatörün ise tutuklandığını sözlerine ekledi.

Amasya Valisi Önder Bakan (ortada) kentte bu yılın ocak ayındaki asayiş verilerini açıkladı.