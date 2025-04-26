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Amasya'da İlk Mersin Balığı Sağımı ve Havyar Üretimi Başarıyla Gerçekleşti

Amasya'da sezonun ilk mersin balığı sağımı gerçekleştirilirken, havyar üretimi de yapıldı. Vali Önder Bakan detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:32
Amasya'da İlk Mersin Balığı Sağımı ve Havyar Üretimi Başarıyla Gerçekleşti

Amasya'da Mersin Balığı Sezonu Açıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bu yılın sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi başarıyla gerçekleştirildi. Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nu ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin'den tesis ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bakan, burada gerçekleştirdiği sağım ve havyar üretimi sürecine katılarak, gazetecilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu çalışmaya verdikleri desteği vurguladı. Bakan, "Tarım ve Orman Bakanlığının sağım sezonunu açtığını aktardık. Bizler de mersin balıklarımızın sağımını yaparak onların havyarlarını elde ettik. Tesisimizdeki teknik ekip, döllenme işlemlerini gerçekleştiriyor ve yavrularını elde edecekler." dedi.

Bakan, ayrıca mersin balığının dünya çapında özel bir tür olduğunu ve 1,5 - 2 ton ağırlık kapasitesine ulaşabildiğini hatırlatarak, "Bu türün çoğalması ve doğaya bırakılmasında Amasya'nın katkısını önemsiyoruz" biçiminde konuştu.

Türkiye'de merakla beklenen hedefin "100 bin yavru" olduğunu kaydeden Vali Bakan, "Bu sayının üzerine çıkmayı hedefliyoruz ve yavruların doğal yaşam alanlarına ulaşmasını sağlamayı umuyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, 2021 yılından itibaren her yıl kesintisiz mersin balığı yavrusu ürettiklerini belirterek, daha önce Karadeniz'de bulunan altı türün üçünün neslinin tükenmekte olduğunu ve şu an tesislerinde bunlardan iki türün üretiminin yapıldığını ifade etti.

Amasya'daki bu önemli programa Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, akademisyenler ve çeşitli kurum müdürleri katıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi...

Amasya'nın Suluova ilçesinde sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi gerçekleştirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi...

Amasya'nın Suluova ilçesinde sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi gerçekleştirildi.

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