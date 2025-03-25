Amasya'da Karacalar Fotokapanla Görüntülendi

Amasya'da yerleştirilen fotokapanlar sayesinde karacaların yaşam alanları ayrıntılı olarak görsel kayda alındı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:46
Amasya'da Karacalar Fotokapanla Görüntülendi

Amasya'da Karacalar Fotokapanla Görüntülendi

Amasya'nın ormanlık alanlarında yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne seriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan bu önemli çalışma ile, karacaların doğal yaşam süreçleri ve davranışları detaylı bir şekilde kayıt altına alınıyor.

Yaban Hayatını Koruma Çabaları

Yaban hayatını korumak ve izlemek amacıyla çeşitli noktalara yerleştirilen fotokapanlar, karacaların beslenme ve hareket etkinliklerini kaydederek, bölgedeki ekosistemin dengesini anlamaya yardımcı oluyor. Bu görseller, halkın yaban yaşamına ilgisini artırırken, araştırmalara da katkı sağlıyor.

Öte yandan, daha önceki çalışmalar neticesinde, ayı, kurt ve yaban domuzu gibi diğer yaban hayvanlarının da fotokapanlarla görüntülendiği belirtiliyor. Amasya’da gerçekleştirilen bu çalışmalar, doğal yaşamın korunmasına yönelik atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla karacalar görüntülendi.

Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla karacalar görüntülendi.

Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla karacalar görüntülendi.

Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla karacalar görüntülendi.

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