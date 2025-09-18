Amasya Merzifon'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin 392 Lira Ceza

İhbar ve müdahale

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi'nde bir otomobilin drift attığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan işlem

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle sürücüye 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı ve ehliyetine 2 ay el konuldu.

Kayıt

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.