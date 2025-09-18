Amasya Merzifon'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin 392 Lira Ceza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde drift yapan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 46 bin 392 lira ceza kesildi; ehliyete 2 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:56
İhbar ve müdahale

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi'nde bir otomobilin drift attığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan işlem

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle sürücüye 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı ve ehliyetine 2 ay el konuldu.

Kayıt

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

