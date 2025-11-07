Ambulans Helikopter Terme'de Kalp Pili Gerektiren Hastayı Hızla Ulaştırdı

Ambulans helikopter Terme'de kalp pili bekleyen hastaya umut oldu

Yeni helikopter iniş alanı hızlı sevki sağladı

Samsun’un Terme ilçesinde kalp pili takılması gereken 73 yaşındaki hasta, yeni hizmete giren helikopter iniş alanı sayesinde hızlıca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Terme Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kalp ağrısı şikayetiyle başvuran hasta, Acil Servis Doktoru Senem Ülkü Bala'nın yaptığı ilk muayene sonrası acil kalp pili takılması gerektiği belirlenince ambulans helikopterle sevk edildi.

Hasta, hastane bahçesinden kısa süre önce hizmete alınan yeni helikopter acil iniş alanından alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ambulans helikopterimizin Terme ve çevre ilçelerdeki hastalarımıza daha hızlı hizmet sunabilmesi imkanını veren helikopter acil iniş pistine katkılarından dolayı Terme Belediyemize ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

