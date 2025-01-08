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Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni yönetmeliğe göre, yalnızca kamu ve özel sağlık kuruluşları ambulans işletirken, sıkı düzenlemeler getirilmiştir.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 02:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 02:54
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Yönetmelik ile Ambulans Hizmetleri Düzenleniyor

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik, ambulans hizmetlerinin sunumu ve araçların işletilmesi konularında önemli değişiklikler ve tedbirler getirmekte.

Özel Kişilere Sınırlama Getirildi

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sağlık kuruluşları haricindeki gerçek ve tüzel kişiler, ambulans işletme yetkisine sahip olmayacak. Sadece yetkili kuruluşlar ambulans satın alabilecek; ancak kamu kurumlarına hibe edilmek amacıyla yapılan satın alımlarda bu kısıtlama uygulanmayacak.

Yeterlilik Belgesi ve Eğitim Zorunluluğu

Ambulans servisi açmak isteyenlerin uygunluk belgesi almaları ve asgari yeterlilik belgelerini tamamlamaları zorunlu olacak. Ayrıca, ambulanslarda stajyer öğrenci çalıştırılamayacakken, çağrı merkezlerinde danışman hekim bulundurulması gerekecek.

Teknik Donanım ve Kullanım Koşulları

Ambulanslarda, kamera cihaz paketi, mobil cihaz paketi ve araç takip cihazlarının sürekli çalışır durumda tutulması zorunlu. Özel donanımlı ambulanslar yalnızca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarından edinilebilecek ve hizmet dışı kalma süreleri yılda 30 günü geçemeyecek.

Hasta Nakil Ambulansları İçin Özel Kurallar

Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca "hasta nakil" ibaresi yer alacak ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda görev yapamayacak. Gelişen acil durumlarda flaşörler aktif hale getirilecek ve SKKM onayı ile sesli uyarı sistemleri kullanılabilecek.

Yalan Tanıtım ve Rekabete Sınırlamalar

Ayrıca, ambulans servislerinin yanıltıcı tanıtımlarını önlemek amacıyla, kamu kurumları tarafından kullanılan isimleri ve tabelalarını kullanmaları yasaklandı. "Ambulans" kelimesinin ve yabancı kelimelerin servis isimlerinde bulunması da yasaklandı.

Son olarak, çağrı merkezi telefon numaraları üç haneli, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştırmamalı, ambulanslar üzerinde ise yönetmelikte belirtilmeyen yazılar, numaralar ya da resimler olmamalıdır.

Bu yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuki tüzel kişilerce sunulan ambulans hizmetlerini kapsamaktadır.

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