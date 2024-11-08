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Amerikan Müslüman Seçmenlerin Tercihleri: Jill Stein Öne Çıktı

Yüzde 53'lük bir kesim Jill Stein'i tercih etti, Trump ve Harris ise geride kaldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:26
Amerikan Müslüman Seçmenlerin Tercihleri: Jill Stein Öne Çıktı

Amerikalı Müslümanların Seçimleri: Jill Stein Öne Çıktı

ABD genelinde sandığa giden Müslüman seçmenlerin %53'ü Yeşil Parti adayı Jill Stein'e oy verirken, Cumhuriyetçi Donald Trump %21, Demokrat Kamala Harris ise %20 oy aldı. Bu sonuçlar, Müslüman seçmenlerin Gazze politikalarını sert bir şekilde protesto ettiğini ortaya koymaktadır.

CAIR'ın Araştırma Sonuçları

Amerika'daki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşlardan biri olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine katılan Amerikalı Müslümanların tercihleri üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Ülke genelinde 1575 kişiyle yapılan anket sonuçları, Müslüman seçmenlerin 3. bir adaya yöneldiğini gösteriyor.

Michigan'daki Sonuçlar

Amerikalı Müslümanların en yoğun yaşadığı Michigan eyaletinde ise durum daha dikkat çekici. Burada yaşayan Müslüman seçmenlerin %59'u Stein'e, %22'si Trump'a ve sadece %14'ü Harris'e oy verdi. Bu tercihler, Biden-Harris yönetiminin Gazze'deki duruma olan desteğine verilen tepkilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Biden ve Müslüman Seçmenin Oyu

2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden, Michigan'da kılpayı bir önde gelmişti. Biden yönetiminin Gazze'deki duruma yönelik politikaları, Müslüman seçmenler arasında hayal kırıklığı yarattı. CAIR'in yaptığı son anketlerde, Biden'ın aldığı oy oranı eskiye göre gözle görülür bir düşüş göstermekte.

CAIR'ın Açıklamaları

CAIR Ulusal Hükümet İlişkileri Direktörü Robert McCaw, "Yaptığımız son anket, Müslüman seçmenlerin Biden yönetiminin Gazze'deki savaşa desteklerine gösterdikleri tepkinin oylarında hayati rol oynadığını göstermektedir. Jill Stein'a olan destek önemli bir artış göstermiştir," şeklinde açıklamalarda bulundu.

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