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Amos Harel: Netanyahu Gazze'de Sonsuz Savaş İstiyor

İsrailli analist Amos Harel, Netanyahu'nun Gazze'de kişisel çıkarları doğrultusunda 'sonsuz bir savaş' arzuladığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:26
Amos Harel: Netanyahu Gazze'de Sonsuz Savaş İstiyor

Netanyahu'nun Gazze Stratejisi Tartışma Yarattı

İsrailli askeri analist Amos Harel, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde kendi çıkarları doğrultusunda 'sonsuz bir savaş' istediğini öne sürdü. Harel, Haaretz gazetesinde yayımlanan yazısında, bu durumu tartıştı.

Askeri Tehditlerin Azalması

Harel, şu ifadeleri kullandı: "Savunma teşkilatının koridorlarında fısıldananlar, yakında herkes tarafından anlaşılacak. Gazze Şeridi'ndeki Hamas mensuplarının Batı Negev'deki topluluklara yönelik oluşturduğu askeri tehditin büyük kısmı bu aşamada etkisini kaybetti. Gazze'den ülkenin merkezine yönelik tehdit de minimuma indirildi."

Hizbullah ve Savaş İhtimali

Analist, Hizbullah'ın her gün ülkenin kuzeyine roket fırlatmasına rağmen askeri yeteneklerinin önemli ölçüde azaldığını savundu. Harel, ordunun askeri başarılarının daha fazla askeri baskıya ve siyasi diplomasiye bağlı olduğunu da vurguladı.

Netanyahu'nun Siyasi Hayatta Kalması

Harel, hükümetin Gazze'de bir anlaşma sağlamaya niyetinin olmadığını belirterek, "Hükümete göre Gazze'de bir çözüm olmayacak. Savaşın, özellikle de Gazze'de devam etmesi, Netanyahu'nun siyasi hayatta kalmasına hizmet ediyor," dedi.

Saldırılara Yanıtlar ve Can Kaybı

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırı sonrasında, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43 bin 764 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 103 bin 490 kişi yaralandı. Ayrıca, çatışmalarda 793 İsrailli askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu bağlamda, Harel'in belirttiği gibi, Netanyahu'nun kişisel çıkarları doğrultusunda şekillenen bu savaş, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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