Anadolu Ajansı 27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni Başlattı

Anadolu Ajansı 27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Başladı

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi resmen başladı. Eğitim, çatışma bölgelerinde görev yapan muhabirlerin mesleki hazırlığını ve güvenlik bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

"Şu ana kadar 200'den fazla meslektaşımız, gazeteci, Gazze'de hayatını kaybetti."

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 10'u AA personeli olmak üzere, 6 farklı ülkeden 24 kursiyerin katıldığı "27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı. Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törende Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı konuşma yaptı.