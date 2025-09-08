Anadolu Ajansı 27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni Başlattı

Anadolu Ajansı, 27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni başlattı. Serdar Karagöz, Gazze'de 200'den fazla gazetecinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:24
Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi resmen başladı. Eğitim, çatışma bölgelerinde görev yapan muhabirlerin mesleki hazırlığını ve güvenlik bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Serdar Karagöz'ün Açıklamaları

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz yaptığı konuşmada savaş muhabirliğinin risklerine dikkat çekti.

"Şu ana kadar 200'den fazla meslektaşımız, gazeteci, Gazze'de hayatını kaybetti."

Karagöz'ün bu sözleri, eğitimin önemini ve çatışma bölgelerinde çalışan gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri bir kez daha ortaya koydu.

Anadolu Ajansı, eğitim programıyla meslektaşlarına hem teorik hem de pratik bilgiler sunmayı ve saha koşullarında güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı yetkilileri, eğitimin düzenli olarak devam edeceğini ve katılımcılara güncel bilgi ile deneyim paylaşımı sağlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 10'u AA personeli olmak üzere, 6 farklı ülkeden 24 kursiyerin katıldığı "27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı. Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törende Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı konuşma yaptı.

