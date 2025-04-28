Anadolu Ajansı, MARMARAKAF'ı Resmen Duyurdu

Anadolu Ajansı, MARMARAKAF'ta Yerini Aldı

Önemli bir etkinlik çerçevesinde Anadolu Ajansı, MARMARAKAF'ta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Bu buluşmada, AA İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu, gençlere haberciliğin değerini anlattı.

Habercilikte En Değerli Olan Nedir?

Mollamehmetoğlu, "Habercilikte en değerli olan, haberin doğru ve zamanında ulaşmasıdır" ifadesini kullanarak, gençlerin bu alandaki sorumluluklarına ve kariyer fırsatlarına dikkat çekti. Bu etkinlik, medya ve haber alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat sundu.

Birbirinden değerli bilgiler paylaşan Mollamehmetoğlu, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak, interaktif bir ortam oluşturdu. Anadolu Ajansı'nın gözünden habercilikteki yenilikler ve dönüm noktaları hakkında bilgi veren Mollamehmetoğlu, gençlerin medya dünyasına yönelik ilgisini artırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) standıyla yerini aldı. AA İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu, Çoban Mustafa Paşa Salonu'nda "O Kişi Sensin/Medya Sektöründe Aranan Yetenekler" başlıklı söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı (AA), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) standıyla yerini aldı. AA İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu, Çoban Mustafa Paşa Salonu'nda "O Kişi Sensin/Medya Sektöründe Aranan Yetenekler" başlıklı söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.