Anadolu'da Yeni Havacılık Merkezi: TOMTAŞ ve 11 Yeni Firma

Anadolu'da Yeni Bir Havacılık Merkezi Doğuyor

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte etrafında kurulan 11 havacılık firmasıyla yeni bir ekosistem oluşturdu. Bu gelişim, Kayseri’nin sanayi potansiyelini güçlendirerek havacılık sektörüne olan ilgiyi artırdı.

Köklü Mirası Devam Ettiriyor

TOMTAŞ, 1926 yılında Kayseri’de kurulan ve yarım kalan Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketinin mirasını sürdürüyor. 2023 yılında ASFAT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Erciyes Teknopark’ın ortaklığıyla yeniden oluşturulan TOMTAŞ, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermeye başladı.

Yatırımlar ve Yeni Firmalar

Yatırım sürecine devam eden TOMTAŞ, 800 bin metrekarelik alanda modern hangarlar ve AR-GE tesisleri inşa etmekte. HÜRJET gibi Türk savunma projelerinde yer alacak olan şirket, ayrıca uluslararası havacılık firmalarının projelerine de katkıda bulunacak. Bu gelişmelerle birlikte Kayseri’de 11 yeni havacılık firması kuruldu ve bu firmalar uçak bakım, detay parça üretimi ve ileri teknoloji havacılık sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösterecek.

İstihdam ve Ekonomik Katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda başlayan bu yatırım, bölgedeki ekonomik dinamizmi artırması ve istihdamı güçlendirmesi beklentisini beraberinde getiriyor. İlk aşamada 11 firmanın toplamda 63,5 milyon dolar yatırım yaparak 98 tezgah kurması hedefleniyor.

Uluslararası Rekabet

Sanayi içindeki aktörler, TOMTAŞ’ın vizyoner yaklaşımının ve Kayseri’nin sanayi altyapısının yeni havacılık ekosisteminin oluşmasında kritik rol oynadığına dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni kurulan firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilmesi için desteklerin süreceği vurgulanıyor.

Kayseri'nin Havacılıktaki Yükselişi

TOMTAŞ Genel Müdürü Ali Ekşi, yaptığı açıklamada Kayseri’nin Türkiye’nin havacılık sektöründeki yeni merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. TOMTAŞ’ın liderliğinde başlatılan projelerde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine büyük önem verildiğini ekleyerek, şehrin havacılık sektöründeki potansiyelini gözler önüne serdi.

Gelecek İçin Umut Verici Hedefler

Kayseri, havacılık sektöründeki bu gelişmelerle Türkiye’nin global arenada söz sahibi olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. TOMTAŞ’ın liderliğinde gerçekleştirilen projeler, Kayseri'yi sanayi ve teknoloji alanında parlayan bir yıldız haline getirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve yeniden faaliyete başlayan Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ), bu gelişmenin ardından etrafında kurulan 11 havacılık firmasıyla yeni bir ekosistemin doğmasına kapı açtı. Kayseri'de yeni kurulan firmalar, uçak bakım-onarım, detay parça üretimi ve ileri teknoloji havacılık sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Bu firmaların, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması ve istihdam olanaklarını artırması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonuyla başlayan yatırım süreci, şehrin havacılık ve savunma sanayisinde daha görünür hale gelmesini sağlıyor. İlk etapta 11 firmanın toplam 63,5 milyon dolar yatırımla 98 tezgah kurması planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki heyet, TOMTAŞ yönetimi ve yeni kurulan 11 firmanın temsilcileriyle birlikte Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve yeniden faaliyete başlayan Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ), bu gelişmenin ardından etrafında kurulan 11 havacılık firmasıyla yeni bir ekosistemin doğmasına kapı açtı. Kayseri'de yeni kurulan firmalar, uçak bakım-onarım, detay parça üretimi ve ileri teknoloji havacılık sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Bu firmaların, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması ve istihdam olanaklarını artırması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonuyla başlayan yatırım süreci, şehrin havacılık ve savunma sanayisinde daha görünür hale gelmesini sağlıyor. İlk etapta 11 firmanın toplam 63,5 milyon dolar yatırımla 98 tezgah kurması planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki heyet, TOMTAŞ yönetimi ve yeni kurulan 11 firmanın temsilcileriyle birlikte Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.