Anadolu Otoyolu Bolu Kesiminde Onarım Çalışmaları Başlıyor

Anadolu Otoyolu'nda Önemli Onarım Çalışması

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Bolu kesiminde, 21-25 Ekim tarihleri arasında üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bolu Valiliğinden Açıklama

Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre, onarım çalışmaları Bolu-Doğu ve Bolu-Batı gişeleri arasında bulunan 1100 metrelik alanda yapılacak.

Trafik Düzenlemeleri Hakkında Bilgi

Çalışma kapsamında 21 Ekim Pazartesi günü belirtilen kesim trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak, 2 şerit İstanbul ve 1 şerit Ankara yönünde trafik akışı sağlanacaktır. 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülecek onarım faaliyetlerinin, 25 Ekim Cuma günü saat 17.00'de tamamlanması ve yolun yeniden trafiğe açılması beklenmektedir.

Onarım sürecinde alternatif güzergahları kullanmaları önerilmektedir.