Anadolu Otoyolu Bolu Kesiminde Onarım Çalışmaları Başlıyor

Anadolu Otoyolu'nda Önemli Onarım Çalışması
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Bolu kesiminde, 21-25 Ekim tarihleri arasında üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştirileceği duyuruldu.
Bolu Valiliğinden Açıklama
Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre, onarım çalışmaları Bolu-Doğu ve Bolu-Batı gişeleri arasında bulunan 1100 metrelik alanda yapılacak.
Trafik Düzenlemeleri Hakkında Bilgi
Çalışma kapsamında 21 Ekim Pazartesi günü belirtilen kesim trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak, 2 şerit İstanbul ve 1 şerit Ankara yönünde trafik akışı sağlanacaktır. 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülecek onarım faaliyetlerinin, 25 Ekim Cuma günü saat 17.00'de tamamlanması ve yolun yeniden trafiğe açılması beklenmektedir.