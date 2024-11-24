Anadolu Otoyolu İstanbul Yönü Kontrollü Olarak Yeniden Ulaşıma Açıldı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul Yönü Yeniden Ulaşıma Açıldı

Karla kapanan Anadolu Otoyolu, Bolu kesiminde İstanbul yönünde yeniden ulaşım hizmetine başladı. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı otoyolda, Ankara istikametinde trafik akışının normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Trafikteki Sıkıntılar ve Çalışmalar

Otoyolun Cankurtaran mevkiinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve yolda kalan araçlar, ulaşımın çift yönlü durmasına sebep olmuştu. Karayolları ve jandarma ekipleri, bu durumu aşmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yardımlar Devam Ediyor

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolda bekleyen sürücülere ve vatandaşlara, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ile ilgili diğer kuruluşlar tarafından yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.