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Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı, Sürücünün Durumu Ciddi

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı, sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:13
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı, Sürücünün Durumu Ciddi

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

İ.V.A. yönetimindeki 01 DM 700 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında bariyere çarparak kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların hemen ihbarda bulunması üzerine, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.V.A. ile aynı aileden M.A., D.A. ve E.A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu. Olay yerinde uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda, aracın kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.

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