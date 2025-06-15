Anadolu Üniversitesi'nden 60 Yaş Üstü Mezunlara 'Eğitimin Yaşı Yok' Mesajı

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi'nden mezun olan 60 yaş ve üstü bireylerle 'öğrenmenin yaşı yok' mesajını veriyor. Mezunlar, eğitim hayatlarının her aşamasında genç nesillere ilham kaynağı oluyor.

2024-2025 Akademik Yılı kapsamında diplomasını alan hukukçu, bankacı, mühendis gibi birçok mezun, eğitimle dolu hayatlarıyla örnek teşkil ediyor. Mezuniyet töreni için Ankara'dan Eskişehir'e gelen 62 yaşındaki Nuran Aslan, eğitim sürecinde keyifli bir deneyim yaşadığını ifade etti. İki çocuk annesi Aslan, 'Şu an çok mutluyum. Eğitime inandığım için mutluyum' diyerek durumu özetledi.

Aslan, emekli bir çalışan olarak, bilgilerinin güncel kalması için eğitimine devam ettiğini vurguladı.

Yine mezuniyet törenine katılan 65 yaşındaki Yusuf Çimen, eğitim almanın önemine dikkat çekerek, 'Bizim bu yaştan sonra iş bulup bir yerde çalışacak halimiz yok. Elinde kitapla ölenler var. Bu yüzden son ana kadar bilmek, yeni bir dünya kurmak gibi' dedi.

60 yaşındaki Aydın Tosun ise uzun yıllar üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra eğitime yönelmiş ve benzer bir duyguya tekrar ulaşmanın mutluluğunu yaşamıştır. 'Yaşı yok bu işin. Belki sonbaharda tekrar eğitime devam edebilirim' diye ekledi.

66 yaşındaki Levent İbrahim Demir, 6’ncı eğitim programını tamamlayarak eğitim serüveninin dinmeyen bir yolculuk olduğunu vurguladı. 'Öğrenmenin yaşı yok, insan ölene kadar öğrenebilir' ifadelerini kullandı.

Son olarak, 71 yaşındaki Emel Yetkin de eğitim hayatına devam ettiğini paylaşarak, 'Bu sene de emlak yönetimi bölümünü bitirdim. Torunumla aynı zamanlarda mezuniyet heyecanı yaşıyorum' diye belirtti.

Bu sayede, Anadolu Üniversitesi mezunları, eğitim yolculuklarının yalnızca bir sayıdan ibaret olmadığını, hayat boyu sürecek bir serüven olduğunun altını çiziyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin çeşitli programlarından diploma alan, aralarında birden fazla üniversite bitirenlerin de olduğu çok sayıda mezun, hayatları boyunca eğitimle iç içe olarak gençlere örnek oluyor. Mezuniyet heyecanı yaşayan Yusuf Çimen, açıklama yaptı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin çeşitli programlarından diploma alan, aralarında birden fazla üniversite bitirenlerin de olduğu çok sayıda mezun, hayatları boyunca eğitimle iç içe olarak gençlere örnek oluyor. Mezuniyet heyecanı yaşayan Yusuf Çimen, açıklama yaptı.