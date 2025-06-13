Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı

Ağıralioğlu, Futbol Sahasında Coşku Dolu Anlar Yaşadı

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda partilileriyle halı sahada futbol oynadı. Partinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Ağıralioğlu, 4 gol atarak büyük bir performans sergiledi.

Karşılaşmayı heyecanla izleyen partililer, Ağıralioğlu'na tezahüratlarla destek verirken, maç sonrasında da fotoğraf çektirip sohbet etme fırsatı buldular.

Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, tüm partilileriyle birlikte türkü meclislerinde, spor sahalarında ve siyaset meydanlarında memleketin yarınları için coşkuyla koştuklarını ifade etti. Gecenin geç saatlerine kadar bir araya gelebilen bir hareket olduklarını vurgulayan Ağıralioğlu, “Memleketin bütün sorunlarını omuzlama kondisyonu biriktirdik” dedi.

Ağıralioğlu, Kocaeli teşkilatıyla birlikte birçok şehirde istişare toplantıları yapacaklarını ve tüm ilçelerde üye kampanyası düzenleyeceklerini aktardı. “Eylül ve Ekim ayları arasında sahadaki tüm varlığımızı, gücümüzü milletimize duyuracağız” dedi.

Geleceğe Dair İddialı Açıklamalar

Ağıralioğlu, Türkiye’de yönelişin yukarı doğru olduğunu belirterek, “Hassasiyet taşıyan tek parti biziz; 85 milyon üyesi olacak bir hareketiz.” dedi. Memleketin her köşesini kucaklama hedefinde olduklarına vurgu yapan Ağıralioğlu, “Hem siyasi, hem fiziki, hem de fikri kondisyon biriktiriyoruz. Çok iyiyiz. Allah vatana millete hayırlı etsin.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partililerle halı sahada futbol oynadı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partililerle halı sahada futbol oynadı.