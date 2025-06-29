Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Konya'da Vatandaşlarla Buluştu

Ağıralioğlu, Konya'da Büyüğü Halk Buluşması Düzenledi

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Halk Buluşması"nda vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, buradaki konuşmasında, 81 ilde teşkilatlarının olduğunu ve seçime hazır olduklarını vurguladı.

Hazreti Mevlana'nın Huzurunda Hukuku ve Adaleti Savundu

Ağıralioğlu, Konya'da Hazreti Mevlana'nın huzurunda milletle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Biz şimdi bir parti kurduk zannediyorlar. Biz devletimizi adaletle, milletimizi bollukla buluşturmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Memleketin Sorunlarını Çözmek İçin Yola Çıktık

Ağıralioğlu, 2025 yılına dair hedeflerini de aktardı ve şunları ifade etti: "Hak ettiklerini bulamayanlara ikazlarımızla bir yol 'bismillah'ındayız. Anahtar Parti, her partiden bir parti olarak kurulmadı. Biz, milletin sorunlarına çözüm bulmak için buradayız."

Türk Milletinin Geleceği İçin Yeniden Bir Araya Geliyoruz

Ağıralioğlu, Türk milletinin geleceği adına toplandıklarını, devleti ve milleti yeniden ayağa kaldırma hedefi doğrultusunda birlik oluşturduklarını belirtti. "Biz, Anahtar Parti olarak bir milletin, bir devletin yeniden ayağa kalkması için buradayız" dedi.

Programda ayrıca Anahtar Parti Konya İl Başkanı Abdullah Kaplan da konuşma yaparak, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi.