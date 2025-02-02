Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Samsun'da İlgi Çekici Açıklamalar

Ağıralioğlu: Geçmişe Ayna Gibi Bakıyoruz

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'da düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, geçmişlerine hükümet de dahil düşmana bakar gibi değil, aynaya bakar gibi baktıklarını ifade ederek, "Eli belinde yorulmuş memlekete eli kalbinde bir kadro sunuyoruz." dedi.

Parti Kurmanın Zorlukları

Ağıralioğlu, parti kurmanın kolay ancak milletin kalbine bir parti yerleştirmenin zor olduğunu belirtti. Anahtar Parti'nin milletin kalbine kurulduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "Türkiye'nin 73 ilinde teşkilatlandık, kısa sürede teşkilatlanmayı 81 ile tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Toplumun Her Kesiminden Temsil

Ağıralioğlu, partilerinin teşkilatlarında toplumun her kesiminden temsilcilerin bulunduğunu belirterek, "Anahtar Parti merkezinde millet var. Siyasi parselizasyonda bu ekolden o ekole değil, tüm memleketi tek cephe yapacak bir mesuliyetle yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Siyaseti Bayrak Yarışı Olarak Görüyoruz

Ağıralioğlu, siyaseti bayrak yarışı olarak gördüklerini belirterek, "Sofraları büyütmeye yürüyoruz. Önleyici sağlık hizmetlerini memleket borcu biliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliğini anaokulundan vermeye karar verdik. Çünkü rekabetin burada koptuğunu biliyoruz." dedi.

Son olarak, ordunun iyi yetişmiş evlatlarını disiplin soruşturması kapsamında ihraç etmenin kamu vicdanına izah edilmesinin güç olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin bu sorumlulukla yürüyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.