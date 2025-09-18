Anıl Şallıel ve Arkadaşları: İlk Konser 12 Ekim'de AKM'de

Proje, caz, pop ve alternatif müziği buluşturuyor

Anıl Şallıel tarafından hazırlanan Anıl Şallıel ve Arkadaşları konser serisinin ilki 12 Ekim tarihinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleşecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre proje, caz, pop ve alternatif müziğin harmanlanmasını amaçlıyor ve farklı türleri aynı sahnede buluşturmayı hedefliyor.

Serinin yapımcılığını Özge Şenocak ve Çiçek Çakır üstleniyor. Açıklamada konserlerin Mayıs 2026'ya kadar dinleyicilerle buluşmaya devam etmesinin planlandığı belirtildi.