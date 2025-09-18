Anıl Şallıel ve Arkadaşları: İlk Konser 12 Ekim'de AKM'de

Anıl Şallıel'in hazırladığı 'Anıl Şallıel ve Arkadaşları' konser serisinin ilki 12 Ekim'de AKM'de; proje caz, pop ve alternatif müziği harmanlayacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:14
Anıl Şallıel ve Arkadaşları: İlk Konser 12 Ekim'de AKM'de

Anıl Şallıel ve Arkadaşları: İlk Konser 12 Ekim'de AKM'de

Proje, caz, pop ve alternatif müziği buluşturuyor

Anıl Şallıel tarafından hazırlanan Anıl Şallıel ve Arkadaşları konser serisinin ilki 12 Ekim tarihinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleşecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre proje, caz, pop ve alternatif müziğin harmanlanmasını amaçlıyor ve farklı türleri aynı sahnede buluşturmayı hedefliyor.

Serinin yapımcılığını Özge Şenocak ve Çiçek Çakır üstleniyor. Açıklamada konserlerin Mayıs 2026'ya kadar dinleyicilerle buluşmaya devam etmesinin planlandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
3
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
4
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
5
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
6
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı
7
Şarkışla'da 6 Evden Hırsızlık İddiası: 3 Gözaltı, 2 Tutuklandı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)