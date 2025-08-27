DOLAR
Ankara Bilim Üniversitesi 'Birleşen Yollar' Uluslararası Tasarım Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Ankara Bilim Üniversitesi, 4-6 Eylül tarihlerinde 'Birleşen Yollar: Yaratıcı Ekonomide Tasarım' uluslararası kongresine ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:28
Ankara Bilim Üniversitesi 'Birleşen Yollar' Uluslararası Tasarım Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Ankara Bilim Üniversitesi 'Birleşen Yollar: Yaratıcı Ekonomide Tasarım' Kongresine Ev Sahipliği Yapıyor

Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, tasarım tarihi alanında uzman araştırmacıların katılacağı uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak. Kongre, tasarım ve yaratıcı ekonomi ekseninde yapılan güncel araştırmaları bir araya getirecek.

Kongre Tarihi ve Organizasyonu

Kongre, Design History Society tarafından düzenlenen 17. etkinlik olarak 4-6 Eylül tarihlerinde üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Açılış töreni Anadolu Medeniyetleri Müzesinde yapılacak.

Katılımcılar ve Program

Etkinlikte 26 ülkeden tasarım tarihi alanında uzman araştırmacılar yer alacak ve yaklaşık 100 delege konferans kapsamında sunumlar yapacak. Kongre programı, alandaki güncel araştırma ve tartışmaları odağına alacak şekilde planlandı.

Açılış Konuşmacıları

Kongrenin açılış konuşmaları programında Londra Yaratıcı Endüstriler Elçisi John Newbigin ile kongrenin Bilimsel Komite Üyesi ve Oxford Üniversitesi Yaratıcı Yazım Programı Kurucusu Dr. Clare Morgan yer alıyor.

Yerel ve uluslararası araştırmacıları buluşturacak bu etkinlik, tasarım tarihi ve yaratıcı ekonomi alanlarında yeni iş birlikleri ve araştırma odaklı tartışmalar için önemli bir platform sunacak.

