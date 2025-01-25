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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansı'nın geleneksel 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:32
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu özel etkinlik, ajansın 2023 yılına damga vuran en önemli fotoğraflarını seçme amacı taşıyor.

Karaköse, oylamanın önemine vurgu yaparak, görsel medyanın toplumsal bellek açısından taşıdığı değeri dile getirdi. Oylama sürecinin, haber ve görsel anlatımın güçlenmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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