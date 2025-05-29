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Ankara'da 3.070 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Ankara'da yaklaşık 3 milyon lira değerinde 3.070 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 10:06
Ankara'da 3.070 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Ankara'da, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3.070 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin ve Adana'dan Ankara'ya kaçak elektronik sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, plakası belirlenen 2 araç Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde durduruldu.

Ele Geçirilen Malzeme

Durduğunda, araçların stop lambalarının arkasına saklanmış 3.070 kaçak elektronik sigara bulundu. Ekiplerin yaptığı bu başarılı operasyon sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan ürünler ele geçirildi.

Gözaltılar ve Yasal Süreç

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.

Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele...

Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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