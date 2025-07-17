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Ankara'da 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Yenimahalle'deki 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 21:12
Ankara'da 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde Yangın Paniği

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki apartmanda çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Ekipler, yangın sırasında apartman sakinlerini ve çevredeki binada ikamet edenleri hızlı bir şekilde tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının Nedeni Mangal Ateşi İddiası

Yangının, apartmanın en üst katında yaşayanların terasta yaktıkları mangal ateşinin bacadan çıkan alevlerle çatıda yangına neden olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

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