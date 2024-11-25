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Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Çubuk'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:29
Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Başkentte Bıçaklı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde, S.T. (18), F.E. (30), M.G. (22) ve Ş.Ö. (46) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası gelişti.

Tartışma Kanlı Bitti

İlk olarak tartışma haline dönen olay, kısa sürede kavga boyutuna ulaşarak, Ş.Ö.'nün bıçakla yaralanmasına neden oldu. Yaralıya müdahale için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ş.Ö.'yü Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen Ş.Ö. kurtarılamadı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olay yerinde yaralamada kullanılan iki bıçağa el konulurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda S.T., F.E. ve M.G. gizlendikleri adreslerde gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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