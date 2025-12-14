Ankara'da 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' Paneli — Ortaylı, Ercilasun, Öksüz ve Halaçoğlu

Ankara'da 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' için panel düzenlendi

Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panel, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında dilin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine odaklandı. Programa çok sayıda akademisyen, büyükelçilik temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Panelin açılışı

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından gün özelinde hazırlanan video gösterimi yapıldı.

Katılımcılar

Panele konuşmacı olarak Ahmet Bican Ercilasun, İskender Öksüz ve Yusuf Halaçoğlu fiziken katıldı. İlber Ortaylı ise sağlık veya başka bir nedenle fiziki olarak hazır bulunamayarak panele görüntülü bağlantı üzerinden katılım sağladı.

İlber Ortaylı'nın değerlendirmesi

İlber Ortaylı, Türkiye Türkçesinin temelinin İstanbul Türkçesi olduğunu belirtti. Türkçenin açık aksanlı, kolay öğrenilen ve Türklerin yabancı dillere yatkınlığını artıran bir dil olduğuna işaret eden Ortaylı, dil yetkinliğinin tarih boyunca Türklerin farklı coğrafyalarda siyasi hakimiyet kurmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Ortaylı ayrıca Türkçeyle oynanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti ve Kırım Türkleri başta olmak üzere farklı coğrafyalarda dil üzerindeki baskılara değindi.

Ahmet Bican Ercilasun'un görüşleri

Ahmet Bican Ercilasun, Türk dilinin kesintisiz bir tarihî sürekliliğe sahip olduğunu söyledi. Ercilasun, 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak kabul edilmesini önemli bir kazanım olarak nitelendirerek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu süreçteki aktif rolüne vurgu yaptı. Ayrıca Türk diline ve tarihine ait kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

İskender Öksüz'ün değerlendirmesi

İskender Öksüz, dilin millet olgusunun temeli olduğunu, yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda kültürün kendisi olduğunu ifade etti. Öksüz, milletin geçmişten geleceğe uzanan bir bütün olduğunu ve devletin temel görevinin bu kültürü yeni nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Tarihî örneklerle dilin ihmal edilmesinin toplumlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Panelin sonucu ve kapanış

Panel, konuşmacıların değerlendirmeleri ışığında Türk dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliğinin altını çizerek sona erdi. Katılımcılar, dilin yaşatılması için kurumlar arası işbirliği ve eğitim politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

