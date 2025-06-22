Ankara'da Engelli Hayvanlar Podyumda Yürüdü

Ankara'da Engelli Hayvanlar Podyum Şovunda

Başkent Ankara, engelli kedi ve köpeklerin özel tasarımı kıyafetlerle podyumda yürüdüğü birbirinden renkli bir defileye ev sahipliği yaptı. Kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerle engelli kalan hayvanların yer aldığı etkinlik, Yağmur Denli öncülüğünde düzenlendi.

Farkındalık Yaratma Amacı

Defile, Eymir'de çeşitli dernek ve hayvanseverlerin destekleriyle gerçekleştirildi. Organizasyon, hayvana şiddete dikkat çekmek ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla hazırlandı. Etkinlikte, çeşitli sebeplerle engelli kalan 10 köpek ve 2 kedi, özel tasarlanan kıyafetlerle mankenler eşliğinde podyumda yürüdü.

Denli: "Onlar da bir can"

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz organizasyonda yer alan hayvanlar, kendileriyle aynı durumdaki dostları için podyuma çıktılar" dedi. Denli, "Hem engelli hem de sahipsiz hayvanlara dikkat çekmek için düzenlediğimiz organizasyonun çok ses getirdiğini gördük. Bundan sonra düzenli şekilde bu etkinliği yapacağız." diye ekledi.

Sahiplendirme ve Duyarlılık Çağrısı

Hayvanların sahiplendirilmesine öncülük etmeyi amaçladıklarını belirten Denli, "Hayvanseverlerle sahipsiz hayvanları buluşturuyoruz. Aynı zamanda 'hayvanı satın alma, sahiplen' politikasını yürütüyoruz. Onlar da bir can. Onları korumak bizim görevimiz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara'da, kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerden dolayı engelli olan kedi ve köpekler, düzenlenen defilede boy gösterdi.

Ankara'da, kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerden dolayı engelli olan kedi ve köpekler, düzenlenen defilede boy gösterdi.