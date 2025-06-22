DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
3.931.521,45 3,35%

Ankara'da Engelli Hayvanlar Podyumda Yürüdü

Ankara'da engelli hayvanlar, özel tasarım kıyafetlerle podyuma çıkarak farkındalık yarattı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 21:34
Ankara'da Engelli Hayvanlar Podyumda Yürüdü

Ankara'da Engelli Hayvanlar Podyum Şovunda

Başkent Ankara, engelli kedi ve köpeklerin özel tasarımı kıyafetlerle podyumda yürüdüğü birbirinden renkli bir defileye ev sahipliği yaptı. Kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerle engelli kalan hayvanların yer aldığı etkinlik, Yağmur Denli öncülüğünde düzenlendi.

Farkındalık Yaratma Amacı

Defile, Eymir'de çeşitli dernek ve hayvanseverlerin destekleriyle gerçekleştirildi. Organizasyon, hayvana şiddete dikkat çekmek ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla hazırlandı. Etkinlikte, çeşitli sebeplerle engelli kalan 10 köpek ve 2 kedi, özel tasarlanan kıyafetlerle mankenler eşliğinde podyumda yürüdü.

Denli: "Onlar da bir can"

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz organizasyonda yer alan hayvanlar, kendileriyle aynı durumdaki dostları için podyuma çıktılar" dedi. Denli, "Hem engelli hem de sahipsiz hayvanlara dikkat çekmek için düzenlediğimiz organizasyonun çok ses getirdiğini gördük. Bundan sonra düzenli şekilde bu etkinliği yapacağız." diye ekledi.

Sahiplendirme ve Duyarlılık Çağrısı

Hayvanların sahiplendirilmesine öncülük etmeyi amaçladıklarını belirten Denli, "Hayvanseverlerle sahipsiz hayvanları buluşturuyoruz. Aynı zamanda 'hayvanı satın alma, sahiplen' politikasını yürütüyoruz. Onlar da bir can. Onları korumak bizim görevimiz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara'da, kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerden dolayı engelli olan kedi ve köpekler...

Ankara'da, kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerden dolayı engelli olan kedi ve köpekler, düzenlenen defilede boy gösterdi.

Ankara'da, kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerden dolayı engelli olan kedi ve köpekler...

Ankara'da, kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerden dolayı engelli olan kedi ve köpekler, düzenlenen defilede boy gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Balık Tutarken Elektrik Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti
2
Özgür Özel: 'Kale siyaseti sona erdi, Tekirdağ milletin kalasıdır'
3
AFAD, Çıldır Gölü'ndeki Mahsur Atı Kurtardı
4
Kütahya'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
5
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Yeni Nesil Kargo İHA ZD360: Güç ve Kapasite Artışı
7
AFAD'dan Münbiç'te 1365 Aileye Gıda Desteği

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!