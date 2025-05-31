Ankara'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı

Başkent Ankara'da, STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) öncülüğünde açılan 'Hayır Çarşısı', Gazze'deki kadın ve çocuklara destek olmayı amaçlıyor. Çarşıdan elde edilecek gelir, doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

3. Geleneksel Geri Dönüşüm Hayır Çarşısı

Hamamönü'nde kurulan 3. Geleneksel Geri Dönüşüm Hayır Çarşısı, 30 sivil toplum kuruluşunun kadın başkanları ve temsilcilerinin desteğiyle gerçekleştirildi. Çarşıda kıyafetlerden el işi ürünlere, yemeklerden tatlılara kadar pek çok ürün sergileniyor.

Adalet Çağrısı

KABİP Başkanı Gülfidan Şüheda Çalışkan, Hayır Çarşısı'nın mazlumların sesi olduğunu belirterek, “Suskun dünyanın ortasında bir adalet çağrısı yükseltiyoruz. Gazze'de insanlık aylardır can çekişiyor. Burada yapılan her satış, Gazze'de bir annenin duası, bir çocuğun umudu olacak.” ifadelerini kullandı.

Zulme Karşı Mücadele

Çalışkan, “Zulme ve haksızlığa karşı herkesin mutlaka yapabileceği bir şey var. Biz, ülkemiz ve gönül coğrafyamız için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” dedi. Ayrıca, çarşıdan elde edilecek gelirin Gazze'deki kadın ve çocuklara doğrudan ulaşacağını vurguladı.

Katılımcılar ve Süre

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan gibi isimlerin de katıldığı Hayır Çarşısı, yarına kadar kapılarını açık tutacak.

STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) öncülüğünde başkentte açılan "Hayır Çarşısı"ndan elde edilecek gelir, Gazze'deki kadın ve çocuklara bağışlanacak. Platform üyesi 30 sivil toplum kuruluşunun kadın başkanları ve temsilcilerinin de destek verdiği 3. Geleneksel Geri Dönüşüm Hayır Çarşısı, Hamamönü'nde kuruldu. Çarşıda çeşitli kıyafetlerden el işi ürünlerine, yemeklerden tatlılara kadar birçok ürün satışa sunuldu.

STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) öncülüğünde başkentte açılan "Hayır Çarşısı"ndan elde edilecek gelir, Gazze'deki kadın ve çocuklara bağışlanacak. Platform üyesi 30 sivil toplum kuruluşunun kadın başkanları ve temsilcilerinin de destek verdiği 3. Geleneksel Geri Dönüşüm Hayır Çarşısı, Hamamönü'nde kuruldu. Çarşıda çeşitli kıyafetlerden el işi ürünlerine, yemeklerden tatlılara kadar birçok ürün satışa sunuldu.