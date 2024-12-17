Ankara'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Programı

Ankara'da Hazreti Mevlana İçin Anma Programı Düzenlendi

Ankara, Hazreti Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü sebebiyle özel bir anma programına ev sahipliği yaptı. Neyhane Kültür Sanat Evi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Hamamönü'ndeki Ankara Mevlevihanesi'ne yapılan yürüyüşle başladı.

Programın Detayları

Yürüyüşün ardından, Ankara Mevlevihanesi'nde Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751'inci yılı dolayısıyla acemaşiran ayini ve semazen gösterisi düzenlendi. Katılımcılar, etkinlikte Mevlevi kültürü ve Hazreti Mevlana'nın öğretileriyle dolu bir gece geçirdi.

Ömer Faruk Keskin'in Açıklamaları

Neyhane Kültür Sanat Evi Kurucusu Ömer Faruk Keskin, anma gecesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün burada tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip var. Bu gece Hazreti Mevlana'yı yad edeceğiz. Konya'daki Şeb-i Arus etkinliklerini ilk kez Ankara Mevlevihanesi'ne taşıdık. 70 yıl sonra ilk defa Şeb-i Arus programı burada icra ediliyor. Bu anlamda tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz." dedi.