Ankara'da Kadın Sahipsiz Köpeklerin Saldısına Uğradı

Ankara'da Cadde Ortasında Köpek Saldırısı

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde bir kadının, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadın, sokakta yürüdüğü sırada panikleyerek çığlık atarak çevredekilerden yardım istemek zorunda kaldı.

Olay Anının Görüntüleri

Görüntülerde, sahipsiz köpeklerin kadının etrafını sardığı ve eteğinden çekiştirdiği anlar yer alıyor. Bu tür olayların sık yaşandığı mahallede sahipsiz köpek sorununa dikkat çekiliyor.

Mahalle Sakinlerinden Açıklamalar

Olay sonrası AA muhabirine konuşan mahalle sakinlerinden Satılmış Karataş, "Mahalledeki köpek sayısı her geçen gün artıyor. Çocuklarımız markete giderken köpeklerden çok muzdarip. İllaki başımıza bir olay gelmesi gerekmez," diyerek endişelerini dile getirdi.

Diğer bir mahalle sakini Tolga Yıldırım ise, "Videoyu görünce çok kötü olduk. Bu duruma duyarsız kalmamak için gerekli mercilere ulaştık. Sürekli köpek saldırısı oluyor ve saldırıya uğrayan kişi bir çocuk da olabilirdi. Bir an önce bu konuda önlem alınmasını istiyoruz," ifadeleriyle konuya dikkat çekti.

Ankara'da bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AA muhabirinin görüştüğü mahalle sakinlerinden Satılmış Karataş, (fotoğrafta) mahalledeki köpek sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Ankara'da bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AA muhabirinin görüştüğü mahalle sakinlerinden Satılmış Karataş, (fotoğrafta) mahalledeki köpek sayısının her geçen gün arttığını söyledi.