Ankara'da 'Küresel Gazze Yürüyüşü'ne Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Mısır’da bulunan Küresel Gazze Yürüyüşü aktivistlerine destek olmak amacıyla Kocatepe Camisi'nden Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne yürüyüş düzenledi.

ANFİDAP'ın çağrısıyla çok sayıda kişi Kocatepe Camisi önünde toplandı. Yürüyüşe katılanlar, akşam namazının ardından "soykırıma karşı küresel vicdan" ve "engel tanımayan mücadeleyi destekliyoruz" yazılı pankartları ile büyükelçiliğe doğru yola çıktı.

Yürüyüş sırasında, "Mısır yürüyüşe engel olma, soykırıma ortak olma", "Refah'ı açın Gazze'ye nefes olun" ve "küresel vicdan siyonizmi yenecek" yazılı dövizlerle, "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" ve "zulme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.

Büyükelçilik önünde grup adına basın açıklaması yapan Alparslan Aydar, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde kadınları ve çocukları katlettiğini vurguladı. Aydar, İsrail'in kuruluşundan bu yana "kontrollü terör politikası" izlediğini belirterek, Gazze’de devam eden soykırımın uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Aydar, dünya devletlerinin Gazze’deki vahşet karşısındaki acizliğine dikkat çekerek, Küresel Gazze Yürüyüşü'nün yeni bir umut sunduğunu ifade etti. Mısır yönetimine de şu çağrıyı yaptı:

"Refah Kapısı'nı insanlığa aç ve ablukayı kır, safını insanlıktan yana seç ki adın siyonistlerle tarihe geçmesin."

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Mısır'da bulunan "Küresel Gazze Yürüyüşü" aktivistlerine destek için Kocatepe Camisi'nden Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine yürüyüş düzenledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Mısır'da bulunan "Küresel Gazze Yürüyüşü" aktivistlerine destek için Kocatepe Camisi'nden Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine yürüyüş düzenledi.