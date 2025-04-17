Ankara'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 71 ADT 312 plakalı motosiklet, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anıt Caddesi istikametine ilerleyen E.T. idaresindeki 06 DGS 571 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü A.T. ve arkasındaki yolcu yaralanarak olay yerinde tedavi edilmek üzere müdahale edildi. Yaralılara ilk müdahale, Anadolu Meydanı'nda görev yapan polis memurları tarafından yapıldı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği düzenledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.