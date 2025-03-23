Ankara'da ODTÜ ve Söğütözü Metro Durakları Kapandı

Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda ODTÜ ve Söğütözü metro durakları 19.00'dan itibaren kapatıldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:29
Ankara'da ODTÜ ve Söğütözü Metro Durakları Kapandı

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kapatıldığını duyurdu. Genel Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara Valiliği tarafından alınan bir karar gereği, belirli duraklarda yolcu taşımacılığına 19.00'dan itibaren son verileceği bildirildi.

Kapalı duraklar arasında yer alan ODTÜ ve Söğütözü metro durakları, bu saatin ardından yolcu iniş ve binişlerine kapalı olacak. ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler de yine 19.00'dan itibaren yolcu alım ve indirim işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

Ek olarak, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri de 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek. Vatandaşların seferlerini planlamalarında bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle tavsiye ediliyor.

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