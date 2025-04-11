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Ankara'da Refah Sınır Kapısı İçin Protesto Gösterisi

ANFİDAP üyeleri, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:58
Ankara'da Refah Sınır Kapısı İçin Protesto Gösterisi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde bir protesto düzenledi.

Protesto Detayları

Büyükelçilik önünde "Kapılar açılsın, yardımlar ulaşsın", "Sınırlar açılsın, Gazze yaşasın", "Gazze'de insani kriz sona erdirilsin" ve "Refah Sınır Kapısı açılsın" yazılı pankart ve dövizleri taşıyan platform üyeleri, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Filistin Vakfı'ndan Açıklama

Platform adına konuşan Filistin Vakfı Ankara Temsilcisi Hamdi Akın Halıcı, Gazze’ye insani yardımların ulaşabilmesi için Mısır'ın sınır kapılarını açması gerektiğini belirtti. Halıcı, "Gazze ile dış dünya arasında kalan son nefes borusu olan bu kapının kapalı tutulması, binlerce yaralı ve hasta için ölüm anlamına gelmektedir. Ambulanstan ilaç sevkiyatına, gıda tırlarından bebek mamalarına kadar her şey bu kapının açılmasını beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Müslüman ülkelere ve uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunan Halıcı, şöyle devam etti: "Gazze'ye engelsiz insani yardım koridorları açılmalıdır. Un, su, ilaç, konserve, bebek maması gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması öncelikli olmalı, hava ve kara köprüleri kurulmalıdır. İsrail ile olan ekonomik, diplomatik, askeri tüm ilişkiler tamamen sonlandırılmalıdır. Ümmetin onuru, çıkarların önünde gelmelidir. Kudüs ve Mescidi Aksa'ya yönelik tehditlere karşı ortak savunma hattı kurulmalıdır. Bu emaneti yalnız bırakan her adım, işgale cesaret vermektedir. Filistinli mültecilerin korunması için yeni ve güçlü bir bölgesel insani sistem inşa edilmelidir."

Açıklamanın ardından grup, elçilik önünden ayrıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Büyükelçilik önünde "Kapılar açılsın, yardımlar ulaşsın", "Sınırlar açılsın, Gazze yaşasın", "Gazze'de insani kriz sona erdirilsin" ve "Refah Sınır Kapısı açılsın" yazılı pankart ve dövizleri taşıyan platform üyeleri, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Büyükelçilik önünde "Kapılar açılsın, yardımlar ulaşsın", "Sınırlar açılsın, Gazze yaşasın", "Gazze'de insani kriz sona erdirilsin" ve "Refah Sınır Kapısı açılsın" yazılı pankart ve dövizleri taşıyan platform üyeleri, İsrail karşıtı sloganlar attı.

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