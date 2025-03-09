Ankara'da Yasa Dışı Bilgi Sorgulama Operasyonu: 5 Gözaltı

Ankara'da Kişisel Bilgileri Yasa Dışı Sorgulayan Şüphelilere Operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla sorgulayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen siber devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı bir sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Sistemin İşleyişi ve Yakalama Detayları

Belirlenen sistemin vatandaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerine erişim sağladığı kaydedildi. Bu çerçevede, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 5 farklı adrese eş zamanlı bir siber operasyon düzenleyerek, şüphelileri yakaladı.

Dijital Materyallere El Konuldu

Operasyon sonucunda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere de el konuldu. Denizli Jandarma Komutanlığı, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.