Ankara'da Yasa Dışı Bilgi Sorgulama Operasyonu: 5 Gözaltı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, kişisel bilgileri yasa dışı sorgulayan 5 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:48
Ankara'da Yasa Dışı Bilgi Sorgulama Operasyonu: 5 Gözaltı

Ankara'da Kişisel Bilgileri Yasa Dışı Sorgulayan Şüphelilere Operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla sorgulayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen siber devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı bir sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Sistemin İşleyişi ve Yakalama Detayları

Belirlenen sistemin vatandaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerine erişim sağladığı kaydedildi. Bu çerçevede, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 5 farklı adrese eş zamanlı bir siber operasyon düzenleyerek, şüphelileri yakaladı.

Dijital Materyallere El Konuldu

Operasyon sonucunda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere de el konuldu. Denizli Jandarma Komutanlığı, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
2
Japonya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
5
Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Şüpheliye Ateş Açıldı
6
Aydın'da Halı Sahada Kalp Krizi: Genç Adam Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye Açıklaması: 'Eski Rejim Kalıntıları Başarısız Olacaktır'

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!