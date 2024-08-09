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Ankara'daki Trajik Otobüs Kazası: 9 Ölü, 27 Yaralı

Polatlı'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, 27 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:21
Ankara'daki Trajik Otobüs Kazası: 9 Ölü, 27 Yaralı

Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 9 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Ağrı'dan İzmir yönüne hareket eden otobüs, Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı araç, sabah 05.00 sularında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde köprünün beton ayağına çarptı.

Yardım Çalışmaları ve Soruşturma

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otobüs içinde sıkışan yolcuları kurtardı. Yaralılar, çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Kazanın ardından trafik bir süreliğine kapatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 26 kişinin yaralandığını bildirirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının soruşturma yürütmekte olduğunu duyurdu.

Devlet Desteği ve Psiko-sosyal Yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kazadan etkilenenler için psikososyal destek sağlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, "Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar başlatılmıştır" şeklinde ifade etti.

Kaza Anında Yaşananlar

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden bir otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, otobüsün hız yaptığına dikkat çekerek, "Kornaya bastık ama duymadı" dedi. Bir diğer kazazedelerin yakını Engin Aydemir ise, kazada sekiz yakınının bulunduğunu söyleyerek, olay sonrası Eskişehir'den kaza yerine geldiklerini ifade etti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

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