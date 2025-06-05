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Ankara İl Emniyet Müdürü Dinç, Keçiören'deki Polis Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'deki polis uygulama noktasını ziyaret ederek sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 09:24
Ankara İl Emniyet Müdürü Dinç, Keçiören'deki Polis Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Ankara İl Emniyet Müdürü Dinç'ten Bayram Ziyareti

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'deki polis uygulama noktasını ziyaret ederek hem görevli polislerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgedeki denetim noktasında görev yapan polislerle bayramlaşan Dinç, onlara çalışmalarında başarılar dileyerek şeker ikramında bulundu. Ziyaret sırasında, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Dinç, trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

Ihlamur Vadisi Parkı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Uygulama noktasının ardından Dinç, Keçiören'deki Ihlamur Vadisi Parkı'na geçerek burada da vatandaşlarla buluştu. Parkta karşılaştığı vatandaşların bayramını kutlayan Dinç, talep ve önerilerini dinledi.

Öte yandan, bayram tatili süresince denetimlerin çeşitli noktalarda devam edeceği bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'deki polis uygulama noktasında...

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'deki polis uygulama noktasında görevli polislerle ve vatandaşlarla bir araya geldi, sürücülere şeker ikram edip trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'deki polis uygulama noktasında...

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'deki polis uygulama noktasında görevli polislerle ve vatandaşlarla bir araya geldi, sürücülere şeker ikram edip trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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