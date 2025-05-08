Ankara-Niğde Otoyolu'nda Yağmur ve Dolu Yağışı Etkili Oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Yağışlar Etkili Olmaya Devam Ediyor

Ankara-Niğde Otoyolu'nda akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Otoyol üzerindeki sürücüler, bu meteorolojik olay nedeniyle ilerlemekte zorluk çekiyor.

Dolu Yağışı Sonrası Peyzaj Değişti

Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde etkisini artıran dolu, yolların beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden oldu. Bu durum, sürücüler için tehlikeli bir durum oluşturdu.

Yetkililer, araç sahiplerini dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.

Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.