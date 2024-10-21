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Ankara Palas: Başkentin Batı'ya Açılan Penceresi

Ankara Palas, müze haline gelerek ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kitabın tanıtımı yapıldı ve tarihi önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:38
Ankara Palas: Başkentin Batı'ya Açılan Penceresi

Başkentin Batı'ya Açılan Penceresi: Ankara Palas

Ankara Palas, sıkı bir restorasyon sürecinin ardından 21 Şubat'ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yapının tarihi ve kültürel önemi, "Başkentin Batı'ya Açılan Penceresi Ankara Palas" isimli kitapla gözler önüne serildi.

Lansman Toplantısı Gerçekleşti

Kitabın tanıtımı, Ankara Palas'ta düzenlenen "Ankara Palas Konferansları" dizisinin ilk etkinliği olarak yapıldı. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve çeşitli rektörler ile davetliler bu önemli etkinlikte buluştular.

Rektör Ünal’ın Açıklamaları

Kitabın yazarlarından Uğur Ünal, yaptığı konuşmada Ankara Palas'ın tarihi sürecini ve kitabın yazım aşamasını detaylandırdı. Ünal, "Ankara Palas, Cumhuriyetin bir vizyonu ve başkentteki ilk devlet yapılarından biridir. Bu mekan, dönemin büyükelçileri ve devlet adamları için konaklama ihtiyacını karşılamış bir ihtiyaçtır," dedi.

Atatürk ve Ankara Palas

Ünal ayrıca, "Burası, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da yoğun olarak kullandığı bir mekandır. Atatürk'ün kızıyla dans fotoğrafının çekildiği bu yer, Batı kültürünün Ankaralılar ile buluşmasına zemin hazırladı," ifadelerini kullanarak mekanın tarihsel önemini vurguladı.

Restorasyon Süreci

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Ankara Palas'ın 100. yılına yaklaşmakta olduğunu belirtti. Yıldız, "Kurumumuza devredildikten sonra buradaki restorasyon çalışmaları 4 yıl sürdü ve çok nitelikli bir yapı haline getirildi," dedi.

Ankara Palas, şimdi hem bir kültürel miras hem de tarihsel bir müze olarak gelecek nesillere aktarılmak üzere önemli bir görev üstleniyor.

Özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta ziyarete açılan Ankara Palas'ın...

Özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta ziyarete açılan Ankara Palas'ın anlatıldığı "Başkentin Batı'ya Açılan Penceresi Ankara Palas" kitabının tanıtımı yapıldı. Ankara Palas'taki toplantıya Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız (sağda) ve Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal (solda) katıldı.

Özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta ziyarete açılan Ankara Palas'ın...

Özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta ziyarete açılan Ankara Palas'ın anlatıldığı "Başkentin Batı'ya Açılan Penceresi Ankara Palas" kitabının tanıtımı yapıldı. Ankara Palas'taki toplantıya Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız (sağda) ve Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal (solda) katıldı.

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