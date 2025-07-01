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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'a Macaristan Devlet Liyakat Nişanı

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Macaristan Devlet Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı. Tören, önemli katılımcılarla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:03
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'a Macaristan Devlet Liyakat Nişanı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a Onur Nişanı

Macaristan Devlet Liyakat Nişanı, Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a takdim edildi. Tören, Ankara Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlendi ve birçok önemli isim katıldı.

Törene Katılan Önemli İsimler

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ünüvar'ın eşi Sare Ünüvar ve çocukları ile üniversite personeli ve çeşitli davetliler bu anlamlı etkinlikte yer aldı.

Ünüvar'ın Teşekkürü

Prof. Dr. Ünüvar, büyükelçi Matis tarafından kendisine takdim edilen bu nişanın, Macaristan hükümeti tarafından kendisine layık görüldüğünü vurguladı. Ünüvar, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakanı Viktor Orban gibi bütün yetkililere şükranlarını sundu. “Bu nişan, yaptığımız çalışmaların bir nişanesidir” diyerek, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin ilerlemesi için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Macaristan ile Türkiye Arasındaki Bağlar

Ünüvar, 1935'te kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Hungaroloji bölümüyle, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Macaristan'ın Türkiye için Önemi

Büyükelçi Viktor Matis, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin sağlıklı gelişiminden bahsederek, “Ünüvar, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlayan bir isim” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, 2024 yılının Türk-Macar Kültür Yılı olarak kutlanacağını hatırlatarak, Ünüvar'ın prestijli nişanını bir gurur kaynağı olarak değerlendirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'na Vurgu

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki rolü ve Türkiye ile ilişkilerin güçlenmesi konularında önemli mesajlar verdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Orban döneminde başlayan gelişmelere dikkat çekti.

Törenin Sonunda Hatıra Fotoğrafı Çekimi

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Prof. Dr. Ünüvar, bu nişanı sadece kendi adına değil, aynı zamanda Türkiye-Macaristan ilişkilerinin derinliği adına kabul etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, "Macaristan Devlet Liyakat Nişanı" verildi....

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, "Macaristan Devlet Liyakat Nişanı" verildi. Üniversitenin Senato Salonu'nda düzenlenen nişan taltif törenine, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis (sağ 2), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (ortada), eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz (sağda), Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar (sol 2) ile eşi Sare Ünüvar (solda) ve üniversite personeli ile davetliler katıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, "Macaristan Devlet Liyakat Nişanı" verildi....

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, "Macaristan Devlet Liyakat Nişanı" verildi. Üniversitenin Senato Salonu'nda düzenlenen nişan taltif törenine, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis (sağ 2), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (ortada), eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz (sağda), Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar (sol 2) ile eşi Sare Ünüvar (solda) ve üniversite personeli ile davetliler katıldı.

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