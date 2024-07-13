Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankara ve Şam arasında kritik görüşme: Bağdat'ta buluşma kararı!

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Washington'da yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'nin Bağdat'ta bir araya gelerek ilişkilerini normalleştirme yolunda önemli bir adım atacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 13:12
Ankara ve Şam arasında kritik görüşme: Bağdat'ta buluşma kararı!

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Washington’da yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin karmaşık olduğunu ancak Irak üzerinden bu iki ülke arasında temasların sürdüğünü belirtti.

Hüseyin, Irak’ın, Türkiye ve Suriye’yi Bağdat’ta bir araya getirmek için girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Bu çabaların, bölgedeki istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Hüseyin, Rusların da arabuluculuk çabalarına devam ettiğini dile getirerek, Türk ve Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, toplantının Bağdat’ta yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Görüşme tarihinin ise Hüseyin’in Washington’dan dönüşünden sonra netleşeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmaya yönelik görüşlerini sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı

Emekliye memura Temmuz jesti! 4000 TL ballı kaymaklı destek geliyor

B sınıfı ehliyet kullananların çilesi bitti! O şart bertaraf edildi

20.000 TL ek ödeme alacak emeklilerden biri de siz olabilirsiniz! e-Devlet'ten hemen kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Elektrik faturası çok gelenler hemen başvursun! Anında 250 TL'si iade ediliyor

Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı

Bu yiyecekleri sakın tekrar ısıtıp yemeyin! Anında vücudu zehirliyor

Hemen bozulan zeytinlere son! İçine bunu ekleyince hep taptaze kalıyor

Salçayı böyle saklayınca aylarca dursa bile küflenmiyor! Cebinizi düşünen pratik yöntem

Emekliye memura Temmuz jesti! 4000 TL ballı kaymaklı destek geliyor

20.000 TL ek ödeme alacak emeklilerden biri de siz olabilirsiniz! e-Devlet'ten hemen kontrol edin

B sınıfı ehliyet kullananların çilesi bitti! O şart bertaraf edildi

En karizmatik 5 burç ortaya çıktı! Havalı duruşları 100 metre öteden belli oluyor

Altın fiyatları tepetaklak olacak! O tarihten önce altın almayan ah vah edecek

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KPSS 50 puanla personel alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Maaşı yetmeyen emekliye tek başvuruyla 15.000 TL ödeme! Sabah 09.00 itibarıyla müjdelendi