Ankara ve Şam arasında kritik görüşme: Bağdat'ta buluşma kararı!

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Washington’da yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin karmaşık olduğunu ancak Irak üzerinden bu iki ülke arasında temasların sürdüğünü belirtti.

Hüseyin, Irak’ın, Türkiye ve Suriye’yi Bağdat’ta bir araya getirmek için girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Bu çabaların, bölgedeki istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Hüseyin, Rusların da arabuluculuk çabalarına devam ettiğini dile getirerek, Türk ve Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, toplantının Bağdat’ta yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Görüşme tarihinin ise Hüseyin’in Washington’dan dönüşünden sonra netleşeceği kaydedildi.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmaya yönelik görüşlerini sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" şeklinde konuştu.