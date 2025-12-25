Kayseri’ye 270 Milyon TL’lik 11 Proje Müjdesi: TKDK Sözleşmeleri İmzalandı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından toplam 270 milyon TL yatırım değerine sahip 11 projenin sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Proje Detayları ve Hibe Dağılımı

Sözleşmesi imzalanan projeler; 4 adet besi çiftliği, 2 adet süt üretim çiftliği, 2 adet süt işleme tesisi, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet su ürünleri işleme tesisi ve 1 adet bakliyat paketleme tesisi olarak sıralandı.

Okandan, bu projelerin tamamlanmasıyla Kayseri’ye yaklaşık 270 milyon TL yatırım sağlanacağını ve projenin toplam hibe tutarının yaklaşık 160 milyon TL olacağını belirtti.

Açıklamada, sözleşmesi imzalanan projeler kapsamında 2025 yılı içerisinde yaklaşık 99,5 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildiği; devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı içerisinde yaklaşık 60 milyon TL daha hibe ödemesi yapılacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Okandan, özellikle Milletvekili Şaban Çopuroğlu’na teşekkürlerini iletti.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN; TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) TARAFINDAN 270 MİLYON TL YATIRIM DEĞERİ OLAN 11 PROJENİN SÖZLEŞMESİNİN İMZALANDIĞINI DUYURDU.