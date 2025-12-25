DOLAR
Kayseri’ye 270 Milyon TL’lik 11 Proje Müjdesi: TKDK Sözleşmeleri İmzalandı

TKDK ile Kayseri'de toplam 270 milyon TL yatırım değerinde 11 projenin sözleşmesi imzalandı; hibe toplamı yaklaşık 160 milyon TL olup 2025 ve 2026'da ödemeler planlandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:45
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından toplam 270 milyon TL yatırım değerine sahip 11 projenin sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Proje Detayları ve Hibe Dağılımı

Sözleşmesi imzalanan projeler; 4 adet besi çiftliği, 2 adet süt üretim çiftliği, 2 adet süt işleme tesisi, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet su ürünleri işleme tesisi ve 1 adet bakliyat paketleme tesisi olarak sıralandı.

Okandan, bu projelerin tamamlanmasıyla Kayseri’ye yaklaşık 270 milyon TL yatırım sağlanacağını ve projenin toplam hibe tutarının yaklaşık 160 milyon TL olacağını belirtti.

Açıklamada, sözleşmesi imzalanan projeler kapsamında 2025 yılı içerisinde yaklaşık 99,5 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildiği; devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı içerisinde yaklaşık 60 milyon TL daha hibe ödemesi yapılacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Okandan, özellikle Milletvekili Şaban Çopuroğlu’na teşekkürlerini iletti.

