Sivas'ta Kalın ve Şerefiye, 12 Yıl Sonra Mahkeme Kararıyla Yeniden Belde

Sivas'ta Kalın ve Şerefiye, 12 Yıl Sonra Yeniden Belde Oldu

Sivas'ta, nüfusu diğer köylere göre yüksek olan Kalın ve Şerefiye köyleri, mahkeme kararıyla yeniden belde statüsüne kavuştu. 2013 yılında köy statüsüne dönen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, alınan kararın ardından sevinç yaşadı.

Şerefiye'de süreç ve tarihçe

İl merkezine 76, Zara ilçesine ise 32 kilometre uzaklıkta bulunan Şerefiye, ilk olarak 31 Aralık 1991 tarihinde belediye statüsüne erişmiş, ancak 2013 yılında köy statüsüne dönüştürülmüştü. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Şerefiye, 12 yıl sonra tekrar belde oldu ve 34 yıl sonra yeniden belde olma sevinci yaşandı.

Şerefiye muhtarı Nuretdin Aslan, karar hakkındaki duygularını şöyle aktardı: "Bu dava için 1 buçuk yıl uğraştık. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Gerçekten bir hak kaybımız söz konusuydu. Bu hakkımızı geri aldık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda kayyum atanacak. Bölgemize ve Şerefiye’mize hayırlı ve uğurlu olsun"

Kalın'da mahkeme kararıyla dönüş

Sivas kent merkezine 30, Yıldızeli ilçesine ise 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kalın köyü, 31 Aralık 1998 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştü. Yıllar içinde göç nedeniyle nüfusu 2 bin kişinin altına düşen Kalın, 2013 yılında köy statüsüne geçmişti. Muhtar ve köy sakinlerinin hukuki girişimleri sonucunda Kalın da alınan kararla yeniden belde statüsüne kavuştu.

Kalın muhtarı Kemal Kol, karar sürecine ilişkin olarak, "Mahkeme süreci bir süre devam etti. Sonunda beldemizi geri kazandık. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yetki ve yönetim: Her iki belde de bir süre vekaletle yönetilecek; ilerleyen dönemde yapılacak seçimlerle Belediye Başkanı belirlenecek.

