DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Sivas'ta Kalın ve Şerefiye, 12 Yıl Sonra Mahkeme Kararıyla Yeniden Belde

Sivas'ta Kalın ve Şerefiye köyleri, mahkeme kararıyla 12 yıl sonra yeniden belde statüsüne kavuştu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:37
Sivas'ta Kalın ve Şerefiye, 12 Yıl Sonra Mahkeme Kararıyla Yeniden Belde

Sivas'ta Kalın ve Şerefiye, 12 Yıl Sonra Yeniden Belde Oldu

Sivas'ta, nüfusu diğer köylere göre yüksek olan Kalın ve Şerefiye köyleri, mahkeme kararıyla yeniden belde statüsüne kavuştu. 2013 yılında köy statüsüne dönen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, alınan kararın ardından sevinç yaşadı.

Şerefiye'de süreç ve tarihçe

İl merkezine 76, Zara ilçesine ise 32 kilometre uzaklıkta bulunan Şerefiye, ilk olarak 31 Aralık 1991 tarihinde belediye statüsüne erişmiş, ancak 2013 yılında köy statüsüne dönüştürülmüştü. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Şerefiye, 12 yıl sonra tekrar belde oldu ve 34 yıl sonra yeniden belde olma sevinci yaşandı.

Şerefiye muhtarı Nuretdin Aslan, karar hakkındaki duygularını şöyle aktardı: "Bu dava için 1 buçuk yıl uğraştık. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Gerçekten bir hak kaybımız söz konusuydu. Bu hakkımızı geri aldık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda kayyum atanacak. Bölgemize ve Şerefiye’mize hayırlı ve uğurlu olsun"

Kalın'da mahkeme kararıyla dönüş

Sivas kent merkezine 30, Yıldızeli ilçesine ise 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kalın köyü, 31 Aralık 1998 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştü. Yıllar içinde göç nedeniyle nüfusu 2 bin kişinin altına düşen Kalın, 2013 yılında köy statüsüne geçmişti. Muhtar ve köy sakinlerinin hukuki girişimleri sonucunda Kalın da alınan kararla yeniden belde statüsüne kavuştu.

Kalın muhtarı Kemal Kol, karar sürecine ilişkin olarak, "Mahkeme süreci bir süre devam etti. Sonunda beldemizi geri kazandık. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yetki ve yönetim: Her iki belde de bir süre vekaletle yönetilecek; ilerleyen dönemde yapılacak seçimlerle Belediye Başkanı belirlenecek.

SİVAS’TA 12 YIL ÖNCE BELDE STATÜSÜNDEN DÜŞEN KALIN VE ŞEREFİYE KÖYLERİ, YENİDEN BELDE OLDU. ALINAN...

SİVAS’TA 12 YIL ÖNCE BELDE STATÜSÜNDEN DÜŞEN KALIN VE ŞEREFİYE KÖYLERİ, YENİDEN BELDE OLDU. ALINAN KARAR, YERLEŞİM YERLERİNDE SEVİNÇLE KARŞILANDI.

SİVAS’TA 12 YIL ÖNCE BELDE STATÜSÜNDEN DÜŞEN KALIN VE ŞEREFİYE KÖYLERİ, YENİDEN BELDE OLDU. ALINAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Özercan: Her Doku Örneği Kanser Anlamına Gelmiyor
2
Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Yıl Sonu Değerlendirmesi
3
Düzce'de Kış Hastalıkları Artıyor: Uzmandan 'Vücut Direncini Yüksek Tutun' Uyarısı
4
Kilis'te Yapay Zeka Destekli Yerli Malı Haftası Klibi Sosyal Medyada Beğeni Topladı
5
Sakarya'da Kışın Şifası: Boza Tezgahlarda
6
Talas’ta Geleceğin Kodları BAYKAR Mühendisleriyle Yazılıyor
7
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Yatanlar: Dr. Eser Şenkul Hastaları Ziyaret Etti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi