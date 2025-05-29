Antalya Aksu'da Buğday Hasadı Başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yılın ilk buğday hasadı gerçekleştirilmeye başlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, dane kaybı yaşanmaması için hasat yapılan alanlarda denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi. Dekar başına 550-600 kilogram buğday alınması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Örtü altı tarımın yanı sıra tahıl üretiminde de öne çıkan Aksu'da, yüzlerce dönüm alanda biçerdöverler aracılığıyla hasat çalışmaları devam ediyor. Yoğun mesai harcayan üreticiler, topladıkları buğdayı tırlara yükleyerek depolara taşımaya başladı.

Denetimler Artıyor

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahadaki denetimlerini artırdı. Teknik ekip, dane kaybını önlemek amacıyla biçerdöver kontrolleri yapıyor ve üretici ile operatörlere bilgi veriyor.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede toplam 51 bin dekar alanda örtü altı tarımı gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca açık alanda da önemli bir üretim yapılmakta ve 36 bin dekar buğday ekili alan bulunmakta, bu alanlardan yılda yaklaşık 20 bin ton ürün elde edilmektedir.

İnal, bu yılki verim oranlarının dekar başına 550-600 kilogram olduğunu ve bu durumun üreticileri memnun ettiğini ifade etti. Buğday hasadına dair görüntüler ise dronla kaydedildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yılın ilk buğday hasadına başlandı, dekar başına 550-600 kilogram buğday alınması üreticiyi memnun etti. Hasat sezonunun başlamasıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de sahada denetimlerini sıklaştırdı. Teknik ekip, dane kaybı yaşanmaması için biçerdöverin kontrolünü gerçekleştiriyor, üretici ve operatörleri bilgilendiriyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yılın ilk buğday hasadına başlandı, dekar başına 550-600 kilogram buğday alınması üreticiyi memnun etti. Hasat sezonunun başlamasıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de sahada denetimlerini sıklaştırdı. Teknik ekip, dane kaybı yaşanmaması için biçerdöverin kontrolünü gerçekleştiriyor, üretici ve operatörleri bilgilendiriyor.