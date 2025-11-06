Antalya Büyükşehir, 2025'in İlk 10 Ayında 1710 Engelsiz Ulaşım Hizmeti Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sorunlarını çözmek amacıyla kurulan Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 yılı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda erişilebilirlik, ulaşım ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere birçok kritik konu gündeme alındı.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, daire başkanları, üniversiteler, kamu kurumları, STK’lar, meslek odaları, ilçe belediyeleri ile ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri katıldı.

"Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına komisyon çalışmalarımız katlanarak devam edecek. Komisyon toplantıları sonrasında alınacak kararlardan tarafımıza düşen görevleri ivedi şekilde hayata geçirebilmek için çalışacağız. Özellikle engelli vatandaşların erişilebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası da erişebilirlik çalışmalarını tamamlayarak Uluslararası Erişebilirlik sertifikası almaya hak kazandı. Böylece belediyemiz 27. erişebilirlik sertifikasını da kazandı. 2025 yılı içerisinde merkez ve 6 ilçemizde danışmanlık alanında 1255 kez, engelsiz ulaşım hizmeti alanında 1710 kez hizmet üretilmiştir. Falez, Pınarbaşı ve Demirgül Mola Evleri’nde 3 araç ile 110 farklı kişiye 2 bin 450 kez hizmet verilmiştir. Konyaaltı ve Lara Engelsiz Plajlarında da 66 bin 801 kez hizmet sunulmuştur. Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ise 502 engelli öğrencimize hizmet verilmekte. Ayrıca toplu ulaşımda görev yapan otobüs şoförlerine engelli ve otizm farkındalığını artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler de devam ediyor"

Toplu ulaşımda yeni düzenlemeler gündemde

Komisyonda ayrıca toplu taşıma araçlarını kullanan bedensel engelli vatandaşların refakatçi bulundurma düzenlemeleri ile tekerlekli sandalye kullanan bireylerin kullandığı araçlara standart getirilmesi için çalışmalar başlatıldığı belirtildi. Raylı sistemlerde engelli araçlarına ilişkin konular, ABB bünyesindeki otobüs şoförlerinin eğitimi, otobüslerde sesli sistem uygulamaları ve kaldırım işgalleri gibi konular da toplantıda ele alındı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ENGELLİ BİREYLERİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK VE SORUNLARININ ELE ALINMASIYLA AMACIYLA KURDUĞU ENGELSİZ HİZMET KOMİSYONU'NUN 2025 YILI İKİNCİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ