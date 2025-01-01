Antalya'da 2025 Yeni Yılı Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da Yeni Yıl Kutlamaları Heyecan Dolu Anlarla Başladı
Antalya, 2025 yılına ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileri eşliğinde merhaba dedi. Yılbaşı dolayısıyla şehir genelinde yapılan etkinliklerde, hem vatandaşlar hem de yabancı turistler bir araya geldi.
Caddeler Işıklandırıldı ve Süsleme Yapıldı
Antalya'nın ve turistik ilçelerinin caddeleri, yılbaşı kutlamaları için görsel bir şölene dönüştürüldü. Çam ağaçları, kardan adam, geyik ve hediye paketi Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Burada, Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu'nun gösterisi ile başlayan kutlamalar, DJ Ediz Çam ve perküsyonist Yiğit Tuğcan'ın performansları ile devam etti. Yılın son dakikalarına yaklaşılırken meydandaki kalabalık, saat 00:00'ı gösterdiğinde müzik eşliğinde dans ederek yeni yılı coşkuyla kutladı. Ayrıca, Antalya'daki eğlence mekanları da yeni yıla büyük bir coşkuyla merhaba dedi. Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi. Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.
Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda Gerçekleşti
Yılbaşı Coşkusu Tüm Eğlence Mekânlarında Hissedildi
Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Burada, Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu'nun gösterisi ile başlayan kutlamalar, DJ Ediz Çam ve perküsyonist Yiğit Tuğcan'ın performansları ile devam etti.
Yılın son dakikalarına yaklaşılırken meydandaki kalabalık, saat 00:00'ı gösterdiğinde müzik eşliğinde dans ederek yeni yılı coşkuyla kutladı. Ayrıca, Antalya'daki eğlence mekanları da yeni yıla büyük bir coşkuyla merhaba dedi.
Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.
Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.