Antalya'da 2025 Yeni Yılı Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da Yeni Yıl Kutlamaları Heyecan Dolu Anlarla Başladı

Antalya, 2025 yılına ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileri eşliğinde merhaba dedi. Yılbaşı dolayısıyla şehir genelinde yapılan etkinliklerde, hem vatandaşlar hem de yabancı turistler bir araya geldi.

Caddeler Işıklandırıldı ve Süsleme Yapıldı