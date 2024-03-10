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Antalya'da az önce şiddetli deprem oldu

AFAD'ın verilerine göre Antalya-Demre'de 4.7 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi

Yayın Tarihi: 10.03.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:18
Antalya'da az önce şiddetli deprem oldu

Son dakika bilgilerine göre, Akdeniz'in Antalya iline bağlı Demre ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.7 (Mw) olarak ölçüldü. 

Depremin epicentresi Akdeniz'de, Demre ilçesine yaklaşık olarak 19.08 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Olayın meydana geldiği tarih 10 Mart 2024, saat ise 16:55:57 Türkiye Saati'ne denk geliyor. Depremin meydana geldiği noktanın enlemi 36.0925 N, boylamı ise 30.11111 E olarak belirlendi. Ayrıca, depremin derinliği 35.12 kilometre olarak ölçüldü.

deprem

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