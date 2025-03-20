Antalya'da Çiçekçiyi Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaşan çiçekçiyi darbederek öldüren sanık Kıvanç Şensöz için müebbet hapis istendi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:23
Antalya'da Çiçekçiyi Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Antalya'da Çiçekçiyi Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren sanık Kıvanç Şensöz için müebbet hapis cezası istendi. Olay, Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşti.

Duruşma Bilgileri

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık, söz verilen kısımda söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki son görüşünü açıklayarak sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olayın Ayrıntıları

Olayın başlangıcı, Kıvanç Şensöz'ün eşinin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafa dayanıyor. Eşinin çiçek buketiyle çekilmiş fotoğrafının Eşref Yunus Yıldırıcı adlı çiçekçi tarafından paylaşılması üzerine çıkan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

Kıvanç Şensöz tarafından darbedilen çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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