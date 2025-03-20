Antalya'da Çiçekçiyi Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren sanık Kıvanç Şensöz için müebbet hapis cezası istendi. Olay, Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşti.

Duruşma Bilgileri

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık, söz verilen kısımda söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki son görüşünü açıklayarak sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olayın Ayrıntıları

Olayın başlangıcı, Kıvanç Şensöz'ün eşinin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafa dayanıyor. Eşinin çiçek buketiyle çekilmiş fotoğrafının Eşref Yunus Yıldırıcı adlı çiçekçi tarafından paylaşılması üzerine çıkan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.