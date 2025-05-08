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Antalya'da Coğrafi İşaretler Zirvesi Düzenlendi: Kültürel Mirası Koruma Vurgusu

Antalya'da düzenlenen zirvede coğrafi işaretli ürünler ve kültürel mirasın korunması üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:14
Antalya'da Coğrafi İşaretler Zirvesi Düzenlendi: Kültürel Mirası Koruma Vurgusu

Antalya'da Coğrafi İşaretler Zirvesi Gerçekleşti

Antalya, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve farkındalığın artırılması amacıyla "Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı. Zirve, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) işbirliğiyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Şahin: "Potansiyelimizi Harekete Geçirmeliyiz"

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın coğrafi işaretli ürünler açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. "Bu coğrafya ve kültür bize bir sorumluluk yüklüyor. Ürünlerimizi tanımlayıp tescil etmeli, ardından ekonomik değere dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Kültürel Mirası Koruma Önceliğimiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise coğrafi işaretlerin kültürel mirasın korunmasında kritik bir rol oynadığını belirtti. Antalya'nın tarım ürünlerinin yanı sıra bu ürünlerin arkasındaki kültürel mirası korumak için çeşitli girişimlerde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Akdeniz Üniversitesi: Bilimsel Sürecin Önemi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirterek, üniversitelerin rehberlik rolünün önemine dikkat çekti. "Merkezimiz, bu süreçte önemli bir rol üstlenecektir." dedi.

Coğrafi İşaretlerin Katma Değeri

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin yüksek olduğunu vurguladı. Zirve sonrası düzenlenen fuaye alanında, kentin yöresel ürünleri ziyaretçilere sunularak tadım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bu zirve, Antalya'nın coğrafi işaretli ürünler alanındaki potansiyelini ortaya çıkarması ve yerel ekonominin kalkınmasına katkı sağlaması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Antalya'da, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve farkındalığın artırılması amacıyla "Antalya...

Antalya'da, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve farkındalığın artırılması amacıyla "Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.

Antalya'da, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve farkındalığın artırılması amacıyla "Antalya...

Antalya'da, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve farkındalığın artırılması amacıyla "Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.

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