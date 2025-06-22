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Antalya'da Çöp Ev Operasyonu: 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki iki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmaları sonrası evler ilaçlandı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 15:22
Antalya'da Çöp Ev Operasyonu: 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, iki ayrı çöp evden toplamda 8 kamyon atık çıkarıldı. Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerinde bulunan evlerde, kötü kokular nedeniyle ihbar yapıldı.

Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan ihbarlar üzerine derhal harekete geçti ve temizlik için gerekli kararları aldı. Bunun üzerine Kepez Belediyesi ekipleri, belirtilen adreslere sevk edildi.

Temizlik çalışmaları sırasında ekipler, Kuzeyyaka Mahallesi'nde 62 yaşındaki F.K.'ya ait evden 4 kamyon çöp çıkarırken, Gündoğdu Mahallesi'ndeki 79 yaşındaki İ.I.'nın evinden de 4 kamyon atık topladı. Toplamda 8 kamyon çöp çıkartarak, evler tamamen temizlenmiş olunun ardından ilaçlandı.

Çıkarılan atıklar daha sonra, şehir çöplüğüne taşındı. Bu olay, ilçedeki atık yönetimi ve temizlik çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı.

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